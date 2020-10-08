Первоначальный проект Генплана Баку представили на суд общественности

С учетом требований режима карантина первоначальный проект Генерального плана Баку представлен общественности в формате виртуальной выставки. Как сообщили haqqin.az в Госкомитете по градостроительству и архитектуре, в течение 60 дней каждый сможет ознакомиться с проектом.

Проект подготовлен по заказу комитета с участием экспертов ведущих международных градостроительных компаний и соответствующих местных структур и размещен на главной странице официального интернет-сайта комитета в разделе "Генеральный план Баку": https://arxkom.gov.az/bakinin-bas-plani.

Каждый ознакомившийся с проектом может направить свое заключение на адрес электронной почты [email protected]. Все поступившие обращения будут оценены специалистами и учтены при подготовке итогового проекта Генерального плана города Баку. В течение следующих двух месяцев планируется организовать ряд мероприятий с целью обсуждения предложений, представленных соответствующими структурами и общественностью.

Проект Генерального плана Баку, охватывающий всю административную территорию столицы в 213 500 гектаров, включает в себя основные приоритеты развития города в течение следующих 20 лет.

Напомним, процесс подготовки Генерального плана Баку был организован в два этапа в соответствии с международной практикой. На 1-м этапе при поддержке Международного стратегического консультанта Boston Consulting Group (BCG) комитетом была разработана концепция развития столицы. На 2-м этапе на основе концепции развития было подготовлено соответствующее проектное задание и объявлен международный тендер, победителем которого стала германская компания AS+P. Также в процесс разработки Генерального плана были вовлечены британские консалтинговые компании Ernst and Young и Ramboll, а в качестве местного партнера – Бакинский государственный проектный институт.