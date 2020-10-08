Коснувшись на встрече текущего уровня отношений между двумя странами, председатель выразила благодарность Израилю за неизменную поддержку справедливой позиции Азербайджана в нагорно- карабах ском конфликте.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком, сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса.

Информируя посла о направленной против Азербайджана захватнической политике и военных провокациях Армении, Сахиба Гафарова отметила, что, вслед за совершёнными ими 12-го июля на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Товуза провокациями, вооружённые силы Армении 27-го сентября вновь атаковали наши сёла и военные позиции, расположенные у линии соприкосновения. Азербайджанская армия ответила на это контрнаступлением и уже освободила ряд наших ранее бывших в оккупации территорий.

Председатель Милли Меджлиса сказала, что Армения в последние дни избрала своей целью наши города и районы, а также гражданское население в стороне от линии фронта. Как итог, есть погибшие и раненые среди мирного населения. Кроме того, нанесён урон энергетической инфраструктуре и жилым домам; есть разрушения. Это ещё раз отражает преступную сущность военно-политического режима Армении.

Спикер отметила, что Армения также распространяет провокационные сообщения на информационном фронте, пытаясь тем самым запутать международное общественное мнение. Сахиба Гафарова добавила, что Азербайджан сам обладает Вооружёнными силами, способными решить этот конфликт, и не привлекает к его решению какие-либо другие силы.

Говоря также о развитии межпарламентских отношений, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подчеркнула необходимость дальнейшего развития связей между парламентами двух стран. Спикер упомянула чрезвычайно важную в этой связи роль групп дружбы, действующих в парламентах обеих стран.

Посол Джордж Дик поблагодарил Сахибу Гафарову за проходившую в духе искренности встречу, и поздравил её с избранием на высокую должность Председателя Милли Меджлиса. Говоря о роли женщин в общественно-политической жизни в Азербайджане, посол отметил, что Азербайджан, как страна, впервые на Востоке давшая женщинам право голоса, и сегодня создаёт условия для их активной вовлечённости в различные сферы жизни.

Дипломат подчеркнул, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма и что в этом смысле Азербайджан может быть примером для других стран. Разные народы, в том числе евреи, живут здесь как равноправные граждане.

Затронув армяно-азербайджанский конфликт, посол довёл до сведения Сахибы Гафаровой, что его страна является сторонницей решения нагорно-карабахского конфликта на основе международных правовых принципов.

Говоря о развитии двустороннего сотрудничества, дипломат отозвался с похвалой о взаимодействии двух стран и в здравоохранении – с целью борьбы с пандемией.

На встрече был также проведён обмен мнениями о сотрудничестве между двумя странами в сфере энергетики и современных технологий и др.