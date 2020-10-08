Захваченные армянские танки перекрашивают в цвета ВС Азербайджана видео
Военная техника, оставленная противником в ходе боевых действий, перекрашивается в цвет военной техники Азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Военная техника, оставленная противником в ходе боевых действий, перекрашивается в цвет военной техники Азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
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