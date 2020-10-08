Эйнулла Фатуллаев 15:45

Итак, похоже мы подходим к финальной стадии сентябрьской карабахской военной драмы. Армянский премьер Никол Пашинян запросил перемирие. И выразил готовность сесть за стол переговоров. Азербайджанскую спецоперацию по принуждению воинственной Армении к миру можно считать завершенной. Кратко замечу – не к перемирию, а к миру.

За все 12 дней активной сентябрьской карабахской войны риторика Пашиняна удивляла своей мягкостью, услужливостью и доброжелательностью. Прежний воинственный спарапет, вооруженный напыщенной бескомпромиссной борьбой за знаки препинания после слова Карабах, перевоплотился в образ осторожного и скрупулезного политика, который тщательно отбирает не только каждую и нужную фразу, но и осторожное слово. А вместо меча Аршакида в руках Пашиняна появился белый флаг. Еле заметно, но флаг в руках. Ведь армянский премьер исчез за широкими плечами Роберта Кочаряна. При здравствующем легитимном армянском правительстве меч Аршакида выхватил из рук потерянного премьера лидер оппозиции. В последние дни Кочарян лично занимался поставками вооружения в Карабах вместо уничтоженного азербайджанскими беспилотниками и артиллерией китайского хлама производства времен Мао. А спустя сутки Карабах оказался под жестким контролем очень вежливых русскоязычных человечков. Батальоны наемников слишком вежливо сдвинули исполнительную вертикаль Пашиняна и его гауляйтера, взяв всю полноту власти в свои руки. И причем настолько вежливо, что в Армении объявили охоту на «соросовских предателей». Пашинян собственными руками обрек себя и собственными ногами дошел до тупика. У Армении, беременной Саакашвили, произошел выкидыш. Воспетая мелодия революции любви неожиданно оборвалась трагическим реквиемом. Армению поставили на место, вернули в исходную точку «неприступного форпоста». Форс-мажор уготовил Пашиняну фарс.

Пашинян вновь призывает Азербайджан к мирному диалогу без предварительных условий и требований. Капитулянтский тон армянского премьера переходит все этические границы: Пашинян смирился со старым форматом переговоров и больше не рассчитывает на представительство марионеточного режима. А ведь еще несколько недель назад в духе спарапета Пашинян отвергал любой формат переговоров с Азербайджаном, указывая официальному Баку единственный путь – прелиминарии с карабахским гауляйтером. С появлением вежливых человечков в Карабахе исчез со страниц армянских СМИ и пашиняновский ставленник – Араик Арутюнян. Ведь армянский премьер берет на себя обязательство вести переговоры на основе Хельсинкских принципов и неизменных резолюций Совбеза ООН. Однако Азербайджан продолжит переговоры с новым Пашиняном на основе недвусмысленного требования президента Ильхама Алиева – Армения должна представить точный график вывода оккупационных войск с занятых азербайджанских территорий. Без выработки этого графика Азербайджану придется покинуть дипломатический салон и вернуться на поле боя. И Пашинян разумность этого требования осознает, иначе не стал бы рьяно просить Баку вернуться за стол переговоров. Азербайджану предстоит добиться осуществления сложной задачи – капитализации военных успехов на дипломатическом поприще. Закир Гасанов передает эстафету Джейхуну Байрамову. И теперь воинственный и наступательный дух азербайджанской армии переносится на арену дипломатических баталий.

Итак, спустя несколько часов в Москве начнется первый раунд переговоров между главами внешнеполитических ведомств. Жесткий Байрамов и уклончивый Мнацаканян могут заложить основу для будущего мира. Дипломаты все начинают с чистого листа. Ибо Азербайджану удалось изменить соотношение сил и военную конфигурацию в театре боевых действий. Главным успехом сентябрьской войны, безусловно, стало изменение статус-кво, выраженное в новой концепции Ильхама Алиева – «война в обмен на территории». В случае провала переговоров – а это случится, если Армения откажется от компромиссов и не покинет оккупационную зону в соответствии с Мадридскими принципами, – Азербайджан оставляет за собой право вернуться к выдвинутой концепции «война в обмен на территории». За считанные дни азербайджанская армия сравняла с лицом земли всю военную инфраструктуру и логистику в оккупационной зоне и в самом Нагорном Карабахе. И Армении потребуются годы для возрождения своей уничтоженной армии и военного потенциала. А для прозябающей в нищенском состоянии, с разваленной экономикой, добитой коронакризисом и сентябрьской войной Армении это едва ли выполнимая задача, снова придется влезать в кредитные долги.