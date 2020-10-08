Макрон позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Ильхаму Алиеву, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, главы государств обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с нагорно-карабахским конфликтом.
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Ильхаму Алиеву, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, главы государств обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с нагорно-карабахским конфликтом.
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