Азербайджанская армия уничтожила армянские «Грады» видео

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В результате боевых операций, проведенных подразделениями Азербайджанской армии, уничтожено большое количество реактивных систем залпового огня «Град», сообщает пресс-служба Минобороны.

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