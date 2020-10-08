Азербайджанская армия уничтожила армянские «Грады» видео
В результате боевых операций, проведенных подразделениями Азербайджанской армии, уничтожено большое количество реактивных систем залпового огня «Град», сообщает пресс-служба Минобороны.
В результате боевых операций, проведенных подразделениями Азербайджанской армии, уничтожено большое количество реактивных систем залпового огня «Град», сообщает пресс-служба Минобороны.
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