Возможно, не все из нас сейчас на поле боя – но все мы на войне! Сегодня, когда солдаты нашей армии идут плечом к плечу навстречу к освобождению оккупированных территорий, страна нуждается в особой поддержке каждого гражданина, и бизнес-предприятия несут на этом пути особую ответственность.

С целью поддержки Национальной армии Азербайджана и защиты военнослужащих в освободительной войне многопрофильная компания Frazex, которая работает со многими предприятиями посредством разнообразных проектов, предлагая информационно-технические, искусственно-интеллектуальные и цифровизированные бизнес-решения, перечислила 5 000 долларов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики.

Мы верим, что любая поддержка каждого из нас вселяет особый дух долгожданной победы в сердца наших героев!

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджана на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.