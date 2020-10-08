Ильхам Алиев объявил об освобождении Гадрута и ряда сел обновлено, видео

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении ряда оккупированных азербайджанских населенных пунктов.

По словам главы государства, азербайджанская армия освободила поселок Гадрут, а также села Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазилли, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы и Сур.

Ильхам Алиев назвал это исторической победой.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит с обращением к нации. Как стало известно haqqin.az, выступление Ильхама Алиева будет транслироваться по азербайджанскому телевидению.

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