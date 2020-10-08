25 тысяч манатов от Bizim Market и Novas Home в Фонд помощи Вооруженным силам Все для фронта! Все для победы!
С целью поддержки армии Азербайджана, борющейся за освобождение оккупированных территорий нашей страны, Bizim Market и Novas Home перечислили 25 тысяч манатов в Фонд помощи Вооруженным силам.
Как заявили в ООО «Бизим Маркет», компания всегда готова быть рядом с Азербайджаном и нашими солдатами, готовыми умереть за Родину: «Мы желаем победы всем нашим храбрым воинам, в том числе и сотрудникам ООО, находящимся сейчас на передовой».