Уничтожены армянские средства радиоэлектронной борьбы видео
Уничтожены средства радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Армении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Уничтожены средства радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Армении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
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