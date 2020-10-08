Суговушан наш! Первые кадры из освобожденного села
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры села Суговушан в Тертерском районе, освобожденного в ходе успешного контрнаступления Азербайджанской армии.
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры села Суговушан в Тертерском районе, освобожденного в ходе успешного контрнаступления Азербайджанской армии.
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