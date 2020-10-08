При обстреле Агдамского района ранены 4 человека

9 октября 2020 года около 14:00 вооруженные силы страны-оккупанта в различных направлениях подвергли интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу село Гузанлы Агдамского района, сообщает haqqin.az со ссылкой на государственные органы.

9 октября 2020 года в результате падения снаряда на территорию поселка Гузанлы получили телесные повреждения и были госпитализированы жители поселка Гусейнов Ализамин Джавид оглу (1979 г.р.), Зейналов Эльчин Али оглу (1978 г.р.), Мамедова Лала Мухаммед гызы (1984 г.р.) и Рзаев Эльчин Ханифа оглу (1992 г.р.).