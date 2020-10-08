Вооруженные силы Армении осуществляют широкомасштабные провокации, обстреливая из установок тяжелой артиллерии, ракет гражданские объекты, в том числе индивидуальные и многоквартирные дома, хозяйства в густонаселенных азербайджанских пунктах - городах и селах, расположенных за пределами зоны боевых действий, что приводит к разрушениям и пожарам.

Как сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), снаряды, выпущенные вооруженными силами Армении, вызвали пожар в трех частных жилых домах и на хозяйственных объектах в Агдамском районе. Соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны предотвратили переход огня на близлежащие постройки.

В МЧС поступила информация, что в результате падения снаряда в Тертерском районе произошел пожар на принадлежащем гражданину хозяйственном объекте. Из-за того, что территория подвергалась противником интенсивному обстрелу, предпринять меры по тушению пожара было невозможно.

Следует отметить, что с целью подготовки населения к чрезвычайным ситуациям Министерство регулярно проводит просветительские мероприятия с разъяснением правил поведения в ЧС. Благодаря просветительской работе, проводимой в общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях, медицинских, промышленных, туристических и других учреждениях, а также посредством СМИ и социальных сетей, обеспечивается формирование соответствующих поведенческих навыков, связанных с чрезвычайными ситуациями. Также в целях подготовки и просвещения населения в области гражданской обороны Министерство организует курсы и тренинги по гражданской обороне, проводит комплексные учения по ГО, просветительские и другие мероприятия по обеспечению безопасности людей, проживающих в населенных пунктах прифронтовой зоны.