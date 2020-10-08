Минобороны Турции о военных преступлениях Армении
Министерство национальной обороны Турции обвинило Армению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Азербайджана.
В оборонном ведомстве Турции привлекли внимание в продолжающимся обстрелам населенных пунктов Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов Азербайджана.
«Армения пытается расширить зону боевых действия и поэтому нацелилась на мирных жителей населенных пунктов вне оккупированного Нагорного Карабаха. Тем самым Ереван совершает военные преступления и преступления против человечности», - говорится в сообщении, размещенном в Twitter.