Коллектив ОАО «Сиазань Бройлер» перечислил 100000 манатов в Фонд помощи ВС Азербайджана Все для фронта! Все для победы!
Азербайджанская армия ведет исторические военные операции за освобождение оккупированного армянскими вооруженными силами Карабаха. Несравнимое мужество наших могущественных солдат на поле боя дает нам новость о долгожданной и большой Победе. Мы - коллектив ОАО «Сиазань Бройлер» гордимся, что у нас всегда сильное государство, армия и народ, которые в любое время могут показать свою мощь врагу, нацелившемуся на земли нашей Родины, изгнав его раз и навсегда!
В поддержку Национальной Армии, сотрудники ОАО «Сиазань Бройлер» пожертвовали 100.000 манатов от своих зарплат в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана. Мы всегда рядом с нашей победоносной армией!
Карабах — это Азербайджан!