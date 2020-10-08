«Освобождение этих сел и поселка Гадрут является нашей исторической победой. Азербайджан освобождает оккупированные территории. Можно сказать, что каждый день с фронта приходят хорошие новости. Каждый день наши солдаты и офицеры с честью выполняют боевые задачи. В тоже время, беря стратегические высоты, овладевают более выгодными позициями», - сказал сегодня президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу, сообщает АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что операция проходит согласно плану, оперативный план основан на современных боевых принципах. Сегодня азербайджанская армия имеет полное преимущество на поле боя - как с точки зрения тылового обеспечения, так и с точки зрения боевой готовности.

«В сегодняшних боях военная техника противника была в значительной степени уничтожена, а также захвачены трофеи… Могу сказать, что с 27 сентября по сегодняшний день по армянской армии был нанесен очень мощный удар.

Они оставляют позиции и бегут. Несмотря на то, что за 30 лет на всей линии соприкосновения и на нескольких рубежах выстраивалась глубокоэшелонированная оборона. Были созданы инженерно-саперные укрепления. Прорвать их, преодолеть их было очень трудно. В некоторых случаях для преодоления некоторых инженерных укреплений нам потребовалось несколько дней. В тоже время мы все делам так, чтобы минимизировать потери. Поэтому в некоторых случаях мы укрепляли свои позиции по разным направлениям, а потом готовимся к новой операции, чтобы был максимальный результат, минимальные потери.

Противник в панике и истерике. Руководитель враждебной страны вне себя. Он регулярно звонит в разные страны, главам государств и правительств разных стран, неоднократно просит о помощи, умоляет о помощи, просит несколько раз в день. Падает к их ногам. Унижает себя, просит, чтобы их спасли. Единственный путь спасения для них – они должны покинуть наши земли.

Они увидели нашу силу, увидели нашу волю. Они увидели, что ни одна сила в мире не сможет заставить нас свернуть с нашего справедливого пути. Ни одна сила в мире не может повлиять на нашу волю. Умоляй кого хочешь, припадай к ногам кого хочешь, чьи пятки облизываешь - лижи, на нас никто не повлияет!», - сказал президент Ильхам Алиев.