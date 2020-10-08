МИД: Под предлогом гуманитарной помощи в Армению поставляют оружие

Под видом доставок гуманитарной помощи Армения осуществляет поставки оружия в страну посредством самолетов гражданской авиации. Об этом говорится в информации Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Для этой цели используются самолеты, находящиеся в ведении правительства Армении и официальные визиты в зарубежные страны.

Также под предлогом того, что Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении под предлогом доставки гуманитарной помощи Армении осуществляет контрабанду оружия в страну. В данном случае, в частности, осуществляется перевозка ракетных систем и другого оружия.

Согласно статье 4 Конвенции о международной гражданской авиации, принятой в Чикаго в 1944 году, каждое государство, являющееся стороной Конвенции, не должно использовать гражданскую авиацию в целях, не соответствующих Конвенции. Согласно статье 44 Конвенции, обеспечение безопасного и регулируемого развития международной гражданской авиации во всем мире, поощрение эксплуатации воздушных судов в мирных целях является одной из основных целей международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Для рассмотрения вопроса и принятия соответствующих мер Азербайджан обратился в связи с этим в Международную организацию гражданской авиации.