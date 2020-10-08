Айдын Керимов 22:00

Публично заявляя о своем миролюбии и готовности к переговорам, руководство Армении, как стало известно, в реальности готовит очередной обман на грани провокации. На прилетающих из России в Ереван VIP и гуманитарных рейсах перевозится оружие.

Итак, 3 октября в ереванский аэропорт прибыл борт Шаварша Кочаряна, заместителя министра иностранных дел. 4 октября – из Москвы на родину вернулся вице-премьер Мгер Григорян. 6 октября из Минеральных вод прибыл борт авиакомпании Атлантис Армениан Эйр-Лайнс. Что объединяет эти три рядовых события? Все правильно – на борту каждого из них был смертоносный груз. Заботливо собранный армянской диаспорой в России, надежно упакованный, доставленный и загруженный на гражданские самолеты в нарушение всех российских законов и международной Чикагской конвенции груз вооружений по самой дефицитной сейчас для армянской армии номенклатуре - переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С», переносные противотанковые ракетные комплексы «Корнет», комплектующие к зенитно-ракетным комплексам малой дальности «ОСА», в частности - зенитные управляемые ракеты 9МЗЗМЗ. В этой сверхнаглой операции были задействованы самолеты авиакомпаний Армения-авиа, Норд-стар и Атлантис Армениан Эйр-Лайнс. Причем, у последней компании не так давно была приостановлена лицензия, но что значат такие пустяки для армянской верхушки? Оперативно восстановили – и никаких проблем. Для Еревана. Пока никаких.

На самом деле в происходящем нет ничего удивительного. Более двух десятилетий армянские власти создают систему компаний-«шлюзов», через которые, в обход международного законодательства и приобретают, и, естественно, продают оружие. Этот криминальный бизнес поставлен на поток, крышуется министерством обороны и военной разведкой Армении, весьма прибылен и засекречен. Если что-то и прорывается наружу – то это скорее исключение из правил, причем – весьма нечастое. Поскольку некоторые операции, такие как нынешняя – проводятся на грани фола с удивительной наглостью – ну кто подумает на VIP-борт высокопоставленных армянских чиновников? Или кто будет перетряхивать гуманитарную помощь, когда ее сопровождают взвинченные и истерящие «волонтеры»: «проклятые бюрократы, что вы там копаетесь и проверяете? Отправляйте срочно, немедленно – там дети гибнут!» Факт наличия нескольких каналов незаконных поставок в Армению оружия из России был установлен и доказан российскими спецслужбами еще в 1996 году. С тех пор много воды утекло – а оружия еще больше. «Власти Нагорного Карабаха» и «авторитетные бизнесмены» с ними связанные руки погрели хорошо – но тучные года для них закончились. Это в борьбе с коррупцией армянские власти демонстрируют немочь – а вот в переделе криминальных финансовых потоков поступают с максимальной решительностью. И теперь этот бизнес полностью и целиком контролируется из Еревана. Было бы иначе – разве высокопоставленные армянские чиновники решились бы так рисковать?