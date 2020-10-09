Сотрудник Государственной пограничной службы, вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, известный тренер по вольной борьбе, полковник-лейтенант Фирдовси Умудов заявил в эфире телеканала Real TV, что сегодня в Азербайджане все объединены одной целью – освободить оккупированные территории.

«Поздравляю всех с победами Вооруженных сил Азербайджана! – говорит Фирдовси Умудов в эфире телеканала Real TV. - Да, «Победа» - это сладкое слово! Мы, спортсмены, привыкли выигрывать на международных аренах. Но побеждать на полях сражений, освобождая оккупированные территории – это совсем другое. Тут борьба идет не на жизнь, а на смерть! Мы готовы побеждать на всех фронтах, и наши спортсмены тоже готовы к бою».

По словам прославленного специалиста, провокации и фейковые новости, массово распространяемые армянами, не достигнут своей цели.

«Сегодня враг продолжает прибегать к различного рода провокациям и получает адекватный ответ. Они обстреливают мирное население. Надо быть готовыми к любым подлостям с их стороны. Посмотрите, сколько фейковых новостей распространяют армяне, потому что понимают, что превосходство за нами.

Сегодня мысли всех людей в нашей стране связаны с возвращением Карабаха. Все объединены одной идеей. Правда на нашей стороне. Хотим, чтобы наш флаг развевался в Ханкенди, Шуше и других освобожденных городах. Мы никогда не забудем Ходжалы и никогда не простим геноцид, который они устроили».

Фирдовси Умудов уверен, что сегодня Азербайджан по всем статьям превосходит Армению, у которой к тому же трусливое руководство.

«У всех у нас есть вера в победу. Сегодняшний Азербайджан – это не та страна, что была в начале 90-х годов. Сегодня у нас есть такой мудрый лидер, такой Верховный главнокомандующий, как Ильхам Алиев. Народ верит в него.

Я сам из Газаха. Это пограничная зона с Арменией. В 13-14 лет я на себе почувствовал ужасы войны. Но мы и тогда не боялись и, конечно же, не боимся и сегодня.

Азербайджанцы – героический народ! Разве армяне не знали, что за все, что они натворили в Карабахе, им рано или поздно придется отвечать?! Народ, лидер которого просит помощи у всех подряд, не может быть храбрым. Мы сильнее их по всем компонентам. Без своих покровителей армяне – никто! И сегодня мы это доказываем. Мы освободим наши земли!».