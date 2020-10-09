«Сегодняшняя встреча, которая проходит в Москве, я считаю, внесет ясность во многие вопросы. Они должны принять базовые принципы. Хотя Пашинян говорил, что не принимает их. Говорил, что не отдаст Азербайджану ни пяди земли. Так что случилось? Иди удержи эти оккупированные земли. Ведь ты их не отдавал? Так, что случилось - почему ты их отдал? Что случилось, что ты сбежал? Сейчас ходишь и лижешь пятки того-этого, унижая себя, унижаешь свой народ. Свою страну приравнял с нулем. Говорил, что не отдаст эти земли. А кто будет у тебя спрашивать, отдашь ты или не отдашь? Пришли взяли и все», - сказал сегодня президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу, сообщает АзерТАдж.

«Так что же случилось, Пашинян? Говорил, что «Нагорно-Карабахская республика» охватывает все оккупированные земли. Так иди и обороняй их. Чего же ты бежишь в Москву? Чего же ты звонишь и делаешь мозги мировым лидерам? Ни осталось никого, кому бы он не звонил. Кто остался, кому бы он не надоел? Я бы посоветовал ему, может он шаманам позвонит. Чтобы они помогли ему. Или пусть позвонит вождю племени, живущему на отдаленном острове, и он спасет его жизнь. Как говорят, он превратился в персонаж анекдотов. Откройте и посмотрите социальные сети, там над ним издеваются, смеются над ним, анекдоты рассказывают. Может быть никогда еще в мире не было второго человека, который так унизил бы свою страну. Почему? Потому что пришел сел на чужой земле и не может выйти с этой земли», - сказал президент.

«Поэтому я обращаюсь к азербайджанскому народу, мы вернем наши земли. Я помню, что главарь незаконно сидящей в Нагорном Карабахе группировки, которая будет оттуда выброшена, в городе Шуше устроил себе «инаугурацию». В то время это вызвало большой резонанс в азербайджанском обществе, то есть оказало большое влияние. Мы восприняли это как оскорбление – мы все, без исключения. Я помню, что ко мне поступали призывы. Что мы не можем этого позволить, мы должны разбомбить все там, должны разрушить то место. Конечно же, я не мог на это пойти. Потому что наша война не с гражданскими лицами. В отличие от Армении, мы не стреляем по мирным гражданам. Но мы этого не забыли. А теперь пусть пойдет и посмотрит на то здание, где он проводил церемонию принятия присяги. В каком оно виде!», - сказал Ильхам Алиев.