Ильхам Алиев: Я оказался прав! Карабах можно решить и военным путем!

«Я хочу коснуться еще одного вопроса. Азербайджанский народ слышал это неоднократно от сопредседателей, от некоторых международных организаций, что у этого конфликта нет военного решения. Я же говорил, что не согласен с этим тезисом и я оказался прав!», - сказал сегодня президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу, сообщает АзерТАдж.

«Переговоры ведутся около 30 лет. Этот вопрос сдвинулся с места? Хоть один сантиметр земли был дан нам в результате переговоров? Они заставили агрессора покинуть нашу землю и выполнить резолюции Совета Безопасности ООН? Нет. Так почему вопрос решается сейчас? Это не военный путь решения? Именно военным путем решается вопрос. Военным, а потом политическим. Если бы не было этой операции, если бы мы не нанесли нужных ударов по врагу, если бы не преподали им урок, он побежал бы тогда в Москву на переговоры? Сидел бы сейчас довольный собой и говорил бы, что землю не возвращает. Мы вынудили их. Мы их в такое состояние привели, что теперь они ищут место, чтобы спрятаться, и не могут его найти. Сидят как мыши, набрали в рот воды и молчат. Так где же твоя спесь? Где твое высокомерие? Где твой «героизм»? Говорил: «Карабах – это Армения». Карабах – это Азербайджан», сказал Ильхам Алиев.