Ильхам Алиев дал интервью Sky News фото
9 октября на телеканале Sky News было транслировано интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает пресс-служба президента.
9 октября на телеканале Sky News было транслировано интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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