Встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна - завершилась в российской столице, передает ТАСС.

Как сообщил Сергей Лавров, главы МИД РФ, Азербайджана и Армении приняли совместный документ по итогам консультаций в Москве.

Он заявил, что на переговорах в Москве по Нагорному Карабаху достигнута договоренность о прекращении огня с 12:00 10 октября. Параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего мирного урегулирования, следует из текста заявления.