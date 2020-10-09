Лавров: Достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе видео
Встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна - завершилась в российской столице, передает ТАСС.
Как сообщил Сергей Лавров, главы МИД РФ, Азербайджана и Армении приняли совместный документ по итогам консультаций в Москве.
Он заявил, что на переговорах в Москве по Нагорному Карабаху достигнута договоренность о прекращении огня с 12:00 10 октября. Параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.
Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего мирного урегулирования, следует из текста заявления.
🔴 Заявление для прессы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении pic.twitter.com/UZExRE9Knb— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 9, 2020