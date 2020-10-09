МИД Азербайджана об итогах переговоров в Москве

Главы МИД России, Азербайджана и Армении приняли совместный документ по итогам консультаций в Москве, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В тексте документа говорится, что в ответ на обращение президента России Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах:

1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса".