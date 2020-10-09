Армия Пакистана полностью поддерживает позицию Азербайджана по Карабаху
Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана генералом Надимом Раза.
В сообщении посольства говорится, что на встрече обсуждались вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
В ходе встречи председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана, говоря о братских отношениях между двумя странами, которые базируются на прочной основе, отметил, что ВС Пакистана полностью поддерживают позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.