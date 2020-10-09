Азербайджанская армия уничтожает боевую технику противника видео
Подразделения азербайджанской армии точным огнем уничтожают тяжелую боевую технику противника, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Подразделения азербайджанской армии точным огнем уничтожают тяжелую боевую технику противника, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
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