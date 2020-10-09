В Баку заявили об очередной провокации армян
Информация, распространяемая вражеской стороной, является очередной провокацией. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Сообщение министерства обороны Армении о якобы нанесения дронами азербайджанской армией ударов по населенным пунктам Ерицванк и Арцваник Кафанского района Армении является ложью и очередной провокацией противника.
Министерство обороны Азербайджана категорически опровергает это сообщение.
«Еще раз заявляем, что ни один объект, расположенный на территории Армении, не обстреливался со стороны Азербайджанской Армии. Такого рода сообщения, распространяемые врагом, являются целенаправленной провокацией», - отмечается в информации.