По информации Минобороны Азербайджана, в Ходжалы уничтожена дорогостоящая радиолокационная станция 19J6 (ST-68U), которая направляла всю систему противовоздушной обороны противника.

19J6 RLS была создана военно-промышленным комплексом ССР и предусмотрена для обнаружения, распознавания и уничтожения воздушных целей, включая и крылатые ракеты. Данный радар также позволяет установить воздушные цели, ее координаты и государственную принадлежность.

Комплекс РЛС размещается на шасси полуприцепа МАЗ-938 Б и и прицепа МАЗ-5224Б. В комплекс входят и два дизельных генератора.

Минобороны также распространило видеокадры уничтожения данного комплекса при помощи беспилотника.