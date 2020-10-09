В Губадлы уничтожена армянская система С-300 видео
Азербайджанская армия уничтожила вражескую систему управления "С-300" в Губадлинском районе, сообщает Минобороны Азербайджана.
Азербайджанская армия уничтожила вражескую систему управления "С-300" в Губадлинском районе, сообщает Минобороны Азербайджана.
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