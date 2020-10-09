Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:08

Продюсер главных антиазербайджанских новостей из оккупационной зоны Семен Пегов оказался личным проектом и агентом Арама Габрелянова. Впрочем, кто бы в этом сомневался…

С 2012 года, с момента принятия на работу военкором Life, принадлежащего скандально известному медиамагнату Араму Габрелянову, он же – «Ашотыч», это лицо с брутальной бородкой чертиком из табакерки выскакивало в самых неожиданных местах. Впрочем, география его появлений вскоре вполне устаканилась: Сирия, Украина, Донбасс – места, где надо было обслуживать интересы российской «партии войны», где нужно было подпустить густопсового национализма и псевдопатриотизма. «Ашотыч», его работодатель, прекрасно чувствовал, что в те времена это самый ходовой товар в российском обществе и медиа, а потому гонял Пегова «в хвост и гриву» в поисках чего-нибудь «жареного», только обязательно с «душком» или «кровью». Одежда в стиле милитари, бронежилет и каска даже там, где в этом не было никакой необходимости – Семен Пегов по требованию «Ашотыча» старательно лепил образ крутого военкора, которому сам черт не брат, «с лейкой и блокнотом, а то и пулеметом - первыми врывался в города». То есть – пытался выглядеть тем, кем никогда в жизни не являлся. Он ведь даже не нормальную общеобразовательную школу закончил – вальдорфскую, специфическое весьма заведение для детей-индиго, детей-творцов, к реальной жизни мало приспособленных. Но «Ашотыч» требовал, настаивал, ломал – и Пегов все охотнее подчинялся. Это в своих репортажах он был крутым и брутальным, в жизни – совсем наоборот, амеба. Если посмотреть на видео, опубликованное на haqqin.az, даже не военкор - нормальный журналист с характером не позволит с собой так обращаться редактору. Габриелян с его редким чутьем на всякую «гниль» эту слабость Пегова просек с ходу. Уважения к своему сотруднику он не испытывал никакого, скорее – брезгливость, но ведь отбросов нет, есть кадры. А потому «Ашотыч» назначил Пегова на новую роль – платного провокатора. Так в жизни этого «журналиста» начался новый этап, так появился проект Wargonzo. И понеслось…

Где информация этого проекта – там обязательно что-то дурнопахнущее. Этот принцип быстро стал визитной карточкой Wargonzo, его фирменным стилем. А сам Пегов летал электровеником там, где обитали столь любимые им полукриминальные сепаратисты, где намечалась муть и кровь. В июле нынешнего года ТГ-каналы написали: «Шустрый Wargonzo уже в Армении». А буквально через сутки появился насквозь лживый репортаж, в котором, как следовало из его аннотации, «команде проекта @wargonzо удалось попасть в прифронтовую зону армяно-азербайджанского конфликта в Тавушской области и выяснить, почему азербайджанской армией вопреки пандемии сорваны поставки миллионов защитных масок в Бразилию и Испанию, как пострадала от обстрелов французская собственность и чем живут жители городка Берд, находящегося в нескольких километрах от линии огня». Но в этот раз отработать армянскую повестку Пегову не удалось – грянул «белорусский август», и шустрый Wargonzo оказался в Минске. Безо всякой аккредитации, в толпе протестующих, столкнувшихся с местным ОМОНом. Итог вполне предсказуем – сотрудники правоохранительных органов задержали его там достаточно жестко. Видеозапись этого была опубликована в Telegram-канале издания Baza. Ну а ряд российских СМИ, выступавших против Лукашенко, получили прекрасный повод прокричать о том, что «белорусский президент бьет нашего журналиста».

Интересно то, что этот «подвиг» Пегова его хозяева обнулили. На встрече с Лукашенко Маргарита «иди долма готовь» Симоньян предложила «закрыть эту страницу». Медийная слава страдальца, таким образом, была недолгой – ну а какого отношения к отработанному материалу ожидать? Главное – его не списали, и уже через несколько дней Пегов запускает новую «утку» - о том, что Таджикистан продал Китаю часть своей территории. «По информации проекта @wargonzo бадахшанские политические лидеры месяцев девять назад даже готовили официальное письмо в Госдуму РФ с просьбой включить этот регион в состав России. Но видимо им кто-то дал понять, что выйдет большой скандал, если об этом будет заявлено официально». Знающие закономерность перемещений Пегова специалисты насторожились, ожидая оживления сепаратистов в Горном Бадахшане. Но тут грянула «сентябрьская война», и то, что агент «Ашотыча» не доделал в Нагорном Карабахе летом, он полностью отработал в эти дни. Туда, куда его заботливо возили армянские военные – они своих журналистов не пускали. Что позволило Пегову, к тому времени уже даже обмундированному за счет принимающей стороны, врать масштабно и безнаказанно. Столь лютого антиазербайджанского бреда СМИ не знали уже давно. Именно он стал главным источником распространения слухов о «сирийских джихадистах» и прямом участии турецких военнослужащих. Именно он должен был стать главным спикером подготовленной провокации с престарелой селебрити Чичериной. Именно с помощью его сообщений оккупационные власти Нагорного Карабаха скрывали истинное положение дел на фронтах. Контузия Пегова, полученная им от белорусского ОМОНа, стала причиной того, что порой он выдавал совершенно феерический бред вроде вот этого: «По информации @wargonzo из Стамбула турецкие наемники, прибывшие в Азербайджан из Сирии, были размещены в приграничных селах, где начали наводить свои порядки - то есть заставлять женщин ходить в хиджабах, да и вообще принуждать к жизни «по шариату». Местное азербайджанское население радикальные веяния восприняло плохо и подняло бунт. Для разрешения конфликта Алиеву пришлось отправить туда спецназ».