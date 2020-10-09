МИД Турции: «Азербайджан дал Армении последний шанс»

«Между Азербайджаном и Арменией сегодня с 12:00 по местному времени на линии фронта объявлен режим прекращения огня. Азербайджан в последний раз дал Армении шанс отступить с оккупированных территорий». Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Турции.

Отмечается, что в ходе вооруженного конфликта, развязанного Арменией 27 сентября 2020 года, Азербайджан доказал всему миру, что может, используя свои силы и возможности, освободить земли, которые находятся под оккупацией 30 лет.

«За это время со всего мира звучали предложения прекратить огонь по гуманитарным соображениям. Поэтому Азербайджан дал Армении последний шанс», - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что это перемирие объявлено с целью обмена пленными и телами на основе гуманизма: «Но, несмотря на важность этого шага, он не заменит урегулирования проблемы»:

«Турция и прежде заявляла, что поддержит решение, на которое согласится Азербайджан и, придерживаясь этого принципа, будет продолжать поддерживать действия Азербайджана как на поле боя, так и за столом политических переговоров», - говорится в заявлении.