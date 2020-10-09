Ильхам Алиев: «Армения должна смириться с тем, что эти территории принадлежат Азербайджану»

Для мирного решения конфликта Баку и Ереван сядут за стол переговоров при поддержке Минской группы ОБСЕ. Азербайджанская сторона готова сделать это «уже завтра». Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью РБК. Часть интервью опубликована на сайте телеканала.

«Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», — заявил он.

По словам Ильхама Алиева, главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории принадлежат Азербайджану.

«Что она (Армения) их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отбивать это военными путем», — добавил Ильхам Алиев.