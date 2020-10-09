Армянская армия предприняла попытку наступления срочно
Несмотря на соглашение об объявлении режима прекращения огня в 12:00, армянская армия предприняла попытку наступления в направлении Агдере-Тертера и Физули-Джебраила, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В то же время ряд населенных пунктов Азербайджана подвергается артиллерийскому обстрелу со стороны ВС Армении.
«Все попытки наступления противника успешно пресечены нашими подразделениями. Предпринимаются адекватные меры против армянской армии», - говорится в сообщении.