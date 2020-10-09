Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:31

Война не бывает без потерь, она обходится воюющим сторонам очень дорого. Экономисты двух стран уже рисуют ужасную картину понесенных потерь, делают еще более страшные прогнозы. Только каждый при этом говорит лишь о потерях противной стороны, которые приведут к неминуемому обвалу вражеской экономики. Посмотрим, насколько они объективны, чьи расчеты более соответствуют реалиям. Так, руководитель отдела экономических исследований бюро АРФ Дашнакцутюн экономист Сурен Парсян отмечает, что «война, развязанная Азербайджаном и Турцией, обойдется этим странам очень дорого».

В частности, Азербайджан теряет не только человеческие жизни, военную технику, но и несет большие экономические потери. Мол, «на нефтяной бирже цена азербайджанской нефти 1 октября упала на 3,16%, составив 42,93 доллара за баррель, тогда как госбюджет Азербайджана на 2020 год был установлен на уровне 55 долларов за баррель». Что касается Турции, то сегодня она превратилась в новую навязчивую болезнь Еревана и мирового армянства. И, видимо, не случайно, если учесть, как активно высказанную Пашиняном очередную глупость сразу подхватили его постоянные покровители. В то же время госбюджет Азербайджана на 2020 год не был установлен на уровне 55 долларов за баррель, как утверждает армянский экономист. Эта цифра лишь отражает уровень цены на нефть, заложенной в бюджет, и такой непрофессиональный подход эксперта, пожалуй, дает повод сомневаться в его выводах. А они таковы. Ежегодно Азербайджан экспортирует товаров на сумму около 20 млрд долларов, из которых 90,9% составляют нефть и газ. Экономика страны продолжает все больше зависеть от экспорта нефти и газа. Цена на азербайджанскую нефть в этом году не превысила 55 долларов, поэтому правительство Азербайджана продолжает растрачивать резервные фонды. А из-за этой войны страны и организации, сделавшие крупные инвестиции в экономику Азербайджана, потеряют доверие к нему, и отток нового капитала из страны приведет к резкой девальвации маната. В этих условиях военно-политические власти страны не могут гарантировать безопасность своей инфраструктуры. От всего этого вновь будут страдать обычные азербайджанцы, потеряв рабочие места, ощущая на себе инфляцию и так далее. Верить в искренность экономиста из известной своей ненавистью ко всему турецкому и азербайджанскому партии Дашнакцутюн было бы наивно. Но в данном случае «эксперт» превзошел все мыслимые пределы, высказываясь шаблонами азербайджанской оппозиции 15-летней давности. Азербайджан давно уже диверсифицировал свою экономику, и доля ненефтяного сектора как в ВВП, так и в экспорте соизмерима с нефтяным сектором, а порой даже превосходит его. Конечно, низкие цены на нефть влияют на экономику страны и ее бюджет. Но с этим явлением страна встречается не впервые, а о девальвации маната уже перестали говорить даже в оппозиционных кругах. Азербайджанские же эксперты утверждают, что враги крупно просчитались, вызвав Азербайджан на широкомасштабный ответ. Армяне в итоге не только будут разгромлены на поле боя, что уже происходит. Спровоцированное ими же противостояние «высосет» из их экономики последние ресурсы, и очень скоро они скатятся на самое дно экономической ямы. И никакие подачки вечных доноров и спонсоров уже не будут в силах помочь им выкарабкаться.

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов утверждает, что экономика Азербайджана настолько сильна, что народ, в принципе, почти не ощущает войны. Тогда как из Армении уже поступают сведения о нехватке техники, снаряжения и даже обмундирования, испытывается дефицит продовольствия. А анализ председателя комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таира Миркишили показывает, что с экономической точки зрения Армения неспособна даже на ведение краткосрочных боевых действий. По его данным, стоимость уничтоженной за последние дни армянской военной техники перевалила за 1 млрд долларов. Ежедневно на ведение боя требуются миллионы долларов, а у Армении такой экономической мощи нет. Уж не потому ли спал агрессорский пыл врага, заявления о готовности вести войну которого раньше сыпались с их информационных ресурсов? Согласно официальной статистике, экономика Азербайджана в три раза превосходит экономику Армении, разница в объеме военных бюджетов стран и вовсе достигает 4 раз - 2,3 млрд долларов против 658 млн долларов соответственно. С другой стороны стратегические запасы Азербайджана составляют 52 млрд долларов, а у Армении … 2,6 млрд долларов, да и те, по прогнозу МВФ, сократятся. К тому же пандемия еще больше усугубила и без того кризисное положение экономики Армении, а Азербайджан, по признанию международных институтов, выйдет из карантина с более чем 2%-м ростом ВВП. Надо учесть, что речь идет о довоенной статистике. Но только в первые четыре дня военных действий в Карабахе (27-30 сентября), как заявил руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, ВС Азербайджана уничтожили военной техники и вооружения Армении на сумму 1,2 млрд долларов. А ведь эта сумма почти в 2 раза превышает весь годовой военный бюджет Армении ($634 млн) и равна 1/3 всего бюджета Армении. Причем в нее не входит сумма уничтоженной военной инфраструктуры, так как ее относительно сложно подсчитать.