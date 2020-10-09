Хикмет Гаджиев: «На Азербайджан оказывается давление»
«На нашу страну оказывают различные давления, и Верховный главнокомандующий стойко противостоит им». Об этом заявил сегодня на брифинге помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан не претендует на чьи-либо земли.
«Цель – обеспечение нашей территориальной целостности. Если Армения продолжит провокации, нарушая перемирие, Азербайджан будет вынужден давать ответ».
Х.Гаджиев также отметил, что в эти дни азербайджанские солдаты демонстрируют мужество.
«Слава азербайджанским солдатам», - сказал он.