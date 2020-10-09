Хикмет Гаджиев: «Турция уже находится за столом переговоров»

«Братская Турция уже за столом переговоров, как член Минской группы». Об этом заявил сегодня на брифинге помощник президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что в реальности Азербайджан ожидает более активного участия Турции в процессе.

«Процессы, происходящие на Южном Кавказе, беспокоят и братскую Турцию, она продолжает прилагать свои усилия. Ожидается тесное участие братской Турции как регионального государства как в Минской группе, так и в других форматах. Армения должна понимать необходимость вывода войск с оккупированных территорий. К сожалению, они до сих пор не понимают этого», - сказал он.