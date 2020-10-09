Лига наций: Азербайджан проигрывает Черногории обновлено 18:03
В Подгорице начался второй тайм матча Черногория - Азербайджан.
После первого тайма со счетом 1:0 ведут хозяева.
В перерыве в составе сборной Азербайджана произошла одна замена. Вместо получившего травму капитана Максима Медведева на поле вышел Азер Салахлы.
* * * 17:47
После первого тайма сборная Азербайджана проигрывает Черногории со счетои 0:1.
После гола, забитого на 9-й минуте, игра проходила относительно в равной борьбе. Голевых моментов команды больше не создавали.
* * * 17:10
На 9-й минуте сборная Черногории открывает счет в матче.
После подачи углового при попустительстве наших защитников и голкипера Стефан Йоветич головой отправил мяч в сетку. 1:0 в пользу Черногории.
* * * 17:00
В Подгорице начался матч Черногория - Азербайджан.
* * * 16:24
Сегодня в 17:00 по бакинскому времени в черногорской Подгорице начнется матч 3-го тура футбольной Лиги наций между сборными Черногории и Азербайджана.
Стартовые составы команд уже объявлены:
Черногория - Милан Миятович, Момчило Распопович, Игор Вуячич, Ристо Радунович, Марко Шимич, Никола Вукчевич, Сеад Хакшабанович, Марко Бакич, Александр Больевич, Стефан Йоветич, Дино Исламович.
Азербайджан - Эмиль Балаев, Антон Кривоцук, Бадави Гусейнов, Бахлул Мастафазаде, Аббас Гусейнов, Максим Медведев, Гара Гараев, Эльвин Джамалов, Намик Алескеров, Рагим Садыхов, Али Гурбани.
Судить встречу будет бригада арбитров из Испании во главе с Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.
Также сегодня в нашей группе состоится матч Люксембург – Кипр. Он будет проходить параллельно.
Турнирное положение в группе 1
1.Черногория – 6 очков (2 матча)
2.Люксембург – 3 (2)
3.Азербайджан – 3 (2)
4.Кипр – 0 (2).
Напомним, что в первом матче сборная Азербайджана дома проиграла Люксембургу (1:2), а затем обыграла на выезде Кипр (1:0). После матча с Черногорией наша команда отправится в Албанию, где 13 октября на нейтральном поле примет Кипр.