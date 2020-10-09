Джейхун Байрамов: «На переговорах в Москве Армения требовала дополнительных гарантий»

«Достигнутые в военных операциях победы дают нам преимущества в политико-дипломатической плоскости». Об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Дж.Байрамов сказал, что согласно подписанному в Москве документу Армения была принуждена к перемирию: «В то же время в документе нашли отражение и базовые принципы конфликта. В очень короткие сроки на основе базовых принципов Армения взяла на себя ведение субстантивных переговоров. Ранее Армения отвергла эти принципы. Успехи в военных действиях в последние дни создали возможность принятие Арменией это условие».

Глава МИД отметил, что до этого Армения выдвинула 7 условий: «Одним из них было требование о том, чтобы Азербайджан вел переговоры не с Арменией, а с так называемым режимом. Опять же, в подписанном в Москве документе Армению вынудили оставить формат переговорного процесса неизменным».

Дж.Байрамов довел до сведения, что на переговорах в Москве Армения хотела дополнительных гарантий безопасности.