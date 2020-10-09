Грузия, Иран и Греция приветствуют перемирие в Карабахе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"Я приветствую прекращение огня в Нагорном Карабахе и призываю стороны к возобновлению мирного диалога. Долгосрочный мир и стабильность – единственное приемлемое будущее для нашего региона", – написала Зурабишвили в соцсети Twitter.

Греция также приветствовала соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"Греция приветствует соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном, о прекращении огня. Переговоры при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ должны начаться немедленно, чтобы обеспечить мирное урегулирование", - говорится на официальной странице МИД Греции в Twitter.

С аналогичным заявлением выступил и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе как шаг к миру. Мы призываем наших соседей, Азербайджан и Армению, вступить в предметный диалог, основанный на уважении международного права и территориальной целостности. Мы высоко ценим конструктивные усилия наших российских соседей", - написал Зариф в своем Твиттер.