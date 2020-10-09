Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку перед заседанием, на котором планировали обсудить кандидатуру премьера. Об этом сообщает ТАСС.

Он поблагодарил всех за оказанное доверие и объявил о своем уходе. Теперь обязанности Абдылдаева перешли к вице-спикеру Мирлану Бакирову.

Сам Абдылдаев был избран спикером четыре дня назад также во время внеочередного заседания парламента.

Ранее сообщалось, что правоохранителями задержан бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Информацию подтвердили в штабе его сторонников из социал-демократической партии. По неподтвержденной информации, также задержаны его жена Раиса и сыновья Кадыр и Сейид.