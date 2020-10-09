Берлин поддержал договоренности между Баку и Ереваном по Карабаху

Германия приветствует договоренности между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабах у и призывает соблюдать согласованный режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ.

"Федеральное правительство приветствует достигнутые в Москве договоренности по гуманитарному перемирию между Арменией и Азербайджаном и призывает обе стороны уважать данное перемирие и избегать дальнейших жертв", - цитирует ТАСС заявление германского МИД.

Берлин также приветствует "заявленную готовность обеих стран начать предметные переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ". ФРГ выступает за работу над долгосрочным урегулированием конфликта.