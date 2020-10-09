В Киргизии избрали нового премьера
Депутаты парламента Киргизии утвердили в должности премьер-министра страны основателя партии "Мекенчил" ("Патриот") Садыра Жапарова, передает Интерфакс.
Депутаты в ходе голосования поддержали кандидатуру Жапарова на этот пост, состав и структуру правительства, которые, согласно его предложению, остались без изменений.
Жапаров заверил, что недавно у него состоялся разговор с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым, который пообещал после утверждения Жапарова премьером "уйти в отставку".