Минобороны: Армения вновь нарушила перемирие. Азербайджан нанес ответный удар видео

Уничтожено артиллерийское подразделение противника, умышленно нарушившее режим прекращения огня. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана. 

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