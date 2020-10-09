Минобороны: Армения вновь нарушила перемирие. Азербайджан нанес ответный удар видео
Уничтожено артиллерийское подразделение противника, умышленно нарушившее режим прекращения огня. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Уничтожено артиллерийское подразделение противника, умышленно нарушившее режим прекращения огня. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
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