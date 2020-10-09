Ким Чен Ын заявил, что ему "нет оправдания"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своей речи на параде по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи извинился перед гражданами за то, что он "недостаточно" хороший руководитель и пообещал защищать доверие граждан даже "ценой своей жизни".

"Товарищи, я всегда только получал большое как небо и широкое как море доверие наших граждан, но никогда не мог как следует ответить на него, мне нет оправдания… Хотя я и перенял великое дело Великого вождя Ким Ир Сена и Великого полководца Ким Чен Ира и несу тяжелую ответственность управления страной, мне все еще не хватает усилий и искренности, поэтому наши граждане все еще не могут освободиться от тягот повседневной жизни", - сказал Ким Чен Ын, добавив, что вера народа – честь для него.

Лидер КНДР также извинился и перед солдатами северокорейской армии, которым приходится преодолевать "многочисленные трудности" в ходе работы над восстановлением пострадавших от тайфунов районов Северной Кореи, а также в связи с борьбой с проникновением коронавируса в КНДР. "Мне очень жаль и в эту торжественную ночь мое сердце болит потому, что я не могу быть вместе с ними", - добавил Ким Чен Ын.

В ходе парада была показана новая техника, промаршировали войсковые части, выступил военный оркестр, который также выполнил фигурные построения в форме цифр "10.10", "1945", "2020" и фразы "100 побед", что означает в корейском языке "непобедимость".