Президент Киргизии пообещал покинуть свой пост в течение «двух-трех дней»

Новый премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку в течение двух-трех дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трех дней», — сообщил Жапаров.

Ранее основатель партии «Мекенчил» Садыр Жапаров был утвержден в должности премьер-министра Киргизии, состав правительства он решил оставить прежним.