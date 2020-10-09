Лукашенко встретился с арестованными оппозиционерами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ и пообщался с находящимися там членами Координационного совета, представителями оппозиции. На встрече также присутствовал экс-претендент на выдвижение в президенты Виктор Бабарико. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Общение длилось более четырех часов. Лукашенко, как пишет канал, хотел услышать мнения всех. При этом содержание беседы не раскрывается. Известно, что президент произнес фразу: «Конституцию на улице не напишешь».