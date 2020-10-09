Украина провела военные учения с британским эсминцем в Черном море

Вооруженные силы Украины провели военные учения с британским эсминцем Dragon в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает РИА Новости.

В маневрах приняли участие украинские катера «Гюрза» и «Айленд», а также вертолет Ми-14.

«Сегодня в акватории Черного моря группа катеров ВМС ВС Украины вместе с эсминцем Королевских ВМС Великобритании Dragon провели совместные тренировки. Целью тренировки было совершенствование мастерства и обмен опытом между командами кораблей государств-членов и партнеров НАТО», — говорится в сообщении.

Эсминец Dragon прибыл в одесский порт в рамках дружественного визита в среду, 7 октября, заявили в ведомстве. Планируется, что судно покинет Украину 12 октября.