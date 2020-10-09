В США третий день подряд суточное число заражений коронавирусом превышает 50 тысяч. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

9 октября в США подтвердились 57 420, 8 октября — 56 191, 7 октября — 50 341 случай. Таких показателей страна достигала в середине августа.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 7,66 млн, умерли 213 тысяч человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 37 млн заболевших, почти 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.