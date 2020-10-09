Подразделения вооруженных сил Армении, не соблюдающие гуманитарное перемирие, сосредоточив силы и средства, пытались совершить атаки в различных направлениях фронта, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

«Во второй половине дня противник предпринял попытку атаковать село Туг в направлении Гадрута, а также села Арагюль и Баназура в направлении Джабраила.

В результате предпринятых нашими подразделениями мер, противник, потерявший большое количество живой силы и боевую технику, был вынужден отступить. Наши подразделения, точно организовавшие оборону, предотвратили продвижение противника, заманили в западню и разгромили. В результате боевых столкновений были уничтожены 38 армянских военнослужащих, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», 7 гаубиц и 2 грузовика с боеприпасами. Наши войска в настоящее время имеют превосходство на всем фронте», - говорится в сообщении.