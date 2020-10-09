Армяне обстреливают территорию Агдамского района
Вооруженные силы Армении, грубо нарушающие режим прекращения огня, обстреливают территорию Агдамского района, сообщает пресс-служба Минобороны.
Вооруженные силы Армении, грубо нарушающие режим прекращения огня, обстреливают территорию Агдамского района, сообщает пресс-служба Минобороны.
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